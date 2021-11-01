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OSB Teknik Koleji evinde hata yapmadı

CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 4.

haftasında evinde oynadığı maçta Numune Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.


Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji evinde hata yapmadı. Rakibi karşısında hata yapmayarak net bir sonuçla salondan galibiyetle ayrılan turuncu siyahlılar maç sonu büyük sevinç yaşadı.


Salon: OSB Spor Salonu


Hakemler: Sefa Tarun, Ömer Acıcı


CeraStyle OSB Teknik Koleji: Beyaz Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Leslie, Ünzilenur Cansız, Colleen Ogilvie, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Zehra Coşkunsu


Numune Gençlikspor: Zeynep Tsioma, Buse Dağsevren, Selin Toy, İzel Karaman, Maedeg Borhani, Ayşe Melek Şen, Beyza Nur Kayaer, İlayda Başak Nurkanı, SEvval Boylu, Irmak Gürsoy


Setler:


1.Set: 25-14


2.Set: 27-25


3.Set: 28-26

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