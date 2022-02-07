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OSB Teknik Koleji lidere evinde kaybetti

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik evinde oynadığı maçta lider İlbank’a 3-1 mağlup olarak haftalar sonra kaybetti.

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik evinde oynadığı maçta lider İlbank'a 3-1 mağlup olarak haftalar sonra kaybetti.


Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 16.haftasında oynadığı maçta İlbank'a kaybederek haftayı mağlubiyetle kapattı.


Salon: OSB Spor Salonu


Hakemler: Fırat Asım Dicle, Cihan Demir


CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Unzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu, Buse Kaygısız


İlbank: Cansın Surgun, Eylül Karadaş, Şeyma Nur Akbulut, Aysun Aygör, Duygu Ucdağ, Zeynep Oturan, Aybuke Özdemir, Tuğçe Öcal, Lana Scuka, Mendoza Yoana, Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş


Setler:


1.Set: 20-25


2.Set: 20-25


3.Set: 25-20


4.Set: 23-25

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