OSB Teknik Koleji lidere evinde kaybetti

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik evinde oynadığı maçta lider İlbank’a 3-1 mağlup olarak haftalar sonra kaybetti.
CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik evinde oynadığı maçta lider İlbank'a 3-1 mağlup olarak haftalar sonra kaybetti.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 16.haftasında oynadığı maçta İlbank'a kaybederek haftayı mağlubiyetle kapattı.
Salon: OSB Spor Salonu
Hakemler: Fırat Asım Dicle, Cihan Demir
CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan Sert, Mervenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Unzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Zehra Coşkunsu, Buse Kaygısız
İlbank: Cansın Surgun, Eylül Karadaş, Şeyma Nur Akbulut, Aysun Aygör, Duygu Ucdağ, Zeynep Oturan, Aybuke Özdemir, Tuğçe Öcal, Lana Scuka, Mendoza Yoana, Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş
Setler:
1.Set: 20-25
2.Set: 20-25
3.Set: 25-20
4.Set: 23-25