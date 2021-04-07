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OSB Teknik Koleji ligi 8.sırada tamamladı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2020-2021 sezonunu tamamladı.


Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sezonu deplasmanda Adam Voleybol'u 3-0 yenerek tamamladı.


Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1.Ligde sezonu 20 maçta 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 8.sırada tamamladı. Turuncu-Siyahlı ekip bu sezon 2.haftada Numune Gençlikspor'u 3-0, 5.haftada Sakarya Voleybolspor'u 3-1, 6.haftada Antalyaspor'u 3-1, 13.haftada Numune Gençlikspor 3-0, 17.Haftada Antalyaspor'u 3-0, 18.haftada Çukurova Belediyespor'u 3-2, 19.haftada Nevşehir Belediyespor'u 3-0 ve 22.haftada Adam Voleybolspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.


OSB Teknik Koleji'nin oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;


1.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 Bolu Belediyespor


2.Hafta Numune Gençlik 0-3 OSB Teknik Koleji


3.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 Merinos


4.Hafta BAY


5.Hafta OSB Teknik Koleji 3-1 Sakarya Voleybolspor


6.Hafta Antalyaspor 1-3 OSB Teknik Koleji


7.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 Çukurova Belediyespor


8.Hafta Nevşehir Belediyespor 3-0 OSB Teknik Koleji


9.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 TED Ankara Kolejliler


10.Hafta Kalecik Belediyespor 3-0 OSB Teknik Koleji


11.Hafta OSB Teknik Koleji 1-3 Adam Voleybol


12.Hafta Bolu Belediyespor 3-0 OSB Teknik Koleji 13.Hafta


13.Hafta OSB Teknik Koleji 3-0 Numune Gençlik


14.Hafta Merinos 3-1 OSB Teknik Koleji


15.Hafta BAY


16.Hafta Sakarya Voleybolspor 3-0 OSB Teknik Koleji


17.Hafta OSB Teknik Koleji 3-0 Antalyaspor


18.Hafta Çukurova Belediyespor 2-3 OSB Teknik Koleji


19.Hafta OSB Teknik Koleji 3-0 Nevşehir Belediyespor


20.Hafta TED Ankara Kolejliler 3-1 OSB Teknik Koleji


21.Hafta OSB Teknik Koleji 1-3 Kalecik Belediyespor


22.Hafta Adam Voleybol 0-3 OSB Teknik Koleji

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