OSB Teknik Koleji ligi 8.sırada tamamladı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2020-2021 sezonunu tamamladı.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sezonu deplasmanda Adam Voleybol'u 3-0 yenerek tamamladı.
Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1.Ligde sezonu 20 maçta 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 8.sırada tamamladı. Turuncu-Siyahlı ekip bu sezon 2.haftada Numune Gençlikspor'u 3-0, 5.haftada Sakarya Voleybolspor'u 3-1, 6.haftada Antalyaspor'u 3-1, 13.haftada Numune Gençlikspor 3-0, 17.Haftada Antalyaspor'u 3-0, 18.haftada Çukurova Belediyespor'u 3-2, 19.haftada Nevşehir Belediyespor'u 3-0 ve 22.haftada Adam Voleybolspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
OSB Teknik Koleji'nin oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;
1.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 Bolu Belediyespor
2.Hafta Numune Gençlik 0-3 OSB Teknik Koleji
3.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 Merinos
4.Hafta BAY
5.Hafta OSB Teknik Koleji 3-1 Sakarya Voleybolspor
6.Hafta Antalyaspor 1-3 OSB Teknik Koleji
7.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 Çukurova Belediyespor
8.Hafta Nevşehir Belediyespor 3-0 OSB Teknik Koleji
9.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 TED Ankara Kolejliler
10.Hafta Kalecik Belediyespor 3-0 OSB Teknik Koleji
11.Hafta OSB Teknik Koleji 1-3 Adam Voleybol
12.Hafta Bolu Belediyespor 3-0 OSB Teknik Koleji 13.Hafta
13.Hafta OSB Teknik Koleji 3-0 Numune Gençlik
14.Hafta Merinos 3-1 OSB Teknik Koleji
15.Hafta BAY
16.Hafta Sakarya Voleybolspor 3-0 OSB Teknik Koleji
17.Hafta OSB Teknik Koleji 3-0 Antalyaspor
18.Hafta Çukurova Belediyespor 2-3 OSB Teknik Koleji
19.Hafta OSB Teknik Koleji 3-0 Nevşehir Belediyespor
20.Hafta TED Ankara Kolejliler 3-1 OSB Teknik Koleji
21.Hafta OSB Teknik Koleji 1-3 Kalecik Belediyespor
22.Hafta Adam Voleybol 0-3 OSB Teknik Koleji