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OSB Teknik Koleji maçı ertelendi

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nin hafta sonu Ankara’da oynayacağı Numune Gençlikspor maçı ertelendi.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nin hafta sonu Ankara'da oynayacağı Numune Gençlikspor maçı ertelendi.


Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Liginde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Kolejispor, Pazar günü deplasmanda Numune Gençlikspor ile karşılaşacaktı. Oynanacak maç öncesi yapılan covid-19 testi sonrasında Numune Gençlikspor Kulübünde koronavirüs vakasına rastlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu bu müsabakayı ileri bir tarihe erteledi.

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