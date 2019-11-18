OSB Teknik Koleji namağlup devam ediyor

haftasında sahasında oynadığı maçta Özel Hatay Doğuş Okullarını set vermeden 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol 2.Lig Kadınlar 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor yoluna doludizgin devam ediyor.

Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada OSB Teknik Koleji Gençlikspor, rakibini 25-14, 25-18 ve 25-11 setlerle mağlup ederek ederek üçte üç yaptı.

Ligde oynadığı 3 maçını da kazanan ve averajla 3.sırada yer alan Mavi-Beyazlılarda keyifler ve moraller yerinde. Sezona iyi başlayan ve kayıpsız yoluna devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ligin 4.haftasında deplasmanda Adıyaman Spor'a konuk olacak.