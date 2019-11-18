İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

OSB Teknik Koleji namağlup devam ediyor

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ligin 3.

haftasında sahasında oynadığı maçta Özel Hatay Doğuş Okullarını set vermeden 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol 2.Lig Kadınlar 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor yoluna doludizgin devam ediyor.


Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada OSB Teknik Koleji Gençlikspor, rakibini 25-14, 25-18 ve 25-11 setlerle mağlup ederek ederek üçte üç yaptı.


Ligde oynadığı 3 maçını da kazanan ve averajla 3.sırada yer alan Mavi-Beyazlılarda keyifler ve moraller yerinde. Sezona iyi başlayan ve kayıpsız yoluna devam eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor ligin 4.haftasında deplasmanda Adıyaman Spor'a konuk olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.