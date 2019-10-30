OSB Teknik Koleji öğrencilerinden atletizm başarısı

OSB Teknik Koleji bu kez de atletizmde kupaları topladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda genç sporcular Cumhuriyet Bayramına yakışır bir şekilde mücadele ederken OSB Teknik Koleji öğrencilerinden Dilan Çukurçam 3 bin metre bireyselde; Fatmanur Bıyık, Zehra Karaarslan, Fatma Nur Şener ve Yaren Yıldız ise takım olarak 3 bin metre kros koşularını birincilikle tamamladı.

Genç sporcular “Cumhuriyetin kızları olarak bu büyük bayramda okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz, bize Cumhuriyet mirasını bırakan Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz şükranlarımızı sunarız” dediler.