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OSB Teknik Koleji sezonu 4. sırada tamamladı

CeraStlye OSB Teknik Koleji normal sezonu 4.

sırada tamamladı.


Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji, 2021-2022 sezonu deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyetle kapattı. Aldığı galibiyetle adını Play-Off'lara yazdıran CeraStyle OSB Teknik Koleji hedefini Sultanlar Ligi olarak belirledi. Oynadığı 22 maçta 14 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan turuncu siyahlılar topladığı 36 puanla normal sezonu 4. sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazandı. OSB Teknik Koleji'nin bu sezon oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;


1.Hafta Büyükçekmece Voleybol Akademi -CeraStlye OSB Teknik Koleji: 2-3


2.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji- TED Ankara Kolejliler: 0-3


3.Hafta Mert ve Kaan Sigorta- CeraStlye OSB Teknik Koleji:1-3


4.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Numene Gençlikspor: 3-0


5.Hafta İlbank - CeraStlye OSB Teknik Koleji:3-0


6.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Çukuova Belediyespor: 0-3


7.Hafta Adam Voleybol - CeraStlye OSB Teknik Koleji:3-0


8.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Vakıfbank: 3-1


9.Hafta Merinos - CeraStlye OSB Teknik Koleji:2-3


10.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 3-1


11.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Bahçelievler Belediyespor: 3-1


12.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Büyükçekmece Voleybol Akademi: 3-1


13.Hafta TED Ankara Kolejliler -CeraStlye OSB Teknik Koleji:1-3


14.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji -Mert ve Kaan Sigorta:3-0


15.Hafta Numene Gençlikspor: CeraStlye OSB Teknik Koleji:2-3


16.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-İlbank: 1-3


17.Hafta Çukurova Belediyespor- CeraStlye OSB Teknik Koleji:3-0


18.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Adam Voleybol: 0-3


19.Hafta Vakıfbank - CeraStlye OSB Teknik Koleji:0-3


20.Hafta CeraStlye OSB Teknik Koleji-Merinos: 3-0


21.Hafta Mersin Büyükşehir Belediye- CeraStlye OSB Teknik Koleji:3-0


22.Hafta Bahçelievler Belediyespor-CeraStlye OSB Teknik Koleji: 1-3

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