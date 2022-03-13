OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle kapattı

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Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 22. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Kayseri'ye galibiyetle döndü. Normal sezonu 36 puanla 4. sırada tamamlayan turuncu siyahlılar play-off oynamaya hak kazandı.
Salon: Hasan Doğan Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik, Orhan Sakin
Bahçelievler Belediyespor: Gizem As, Ayça Demir, Ece Yılmaz, Havva Aleyna Çelik, Ebru Şahin, Naz Akyüz, Elizabeth Campos, Dilara Elmacıoğlu, Nursena Ballıoğlu, Zeynep Yeşilova, Beril Karaduman, Burcu Evin, Sevval Uçar, Beyza Elif Dayı
CeraStlye OSB Teknik Koleji: Berra Eren, Beyza Dursun, Açelya Ozman, Ezgi Sultan sert, Mernenur Oktay, Leyva Tagle Leslie, Unzilenur Cansız, Ceren Çınar, Melis Ece Yurtsever, Pelin Özkılıçcı, Buse Kaygısız, Zehra Coşkunsu
Setler:
1.Set:17-25
2.Set:25-16
3.Set:21-25
4.Set:23-25