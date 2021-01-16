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OSB Teknik Koleji takviye yaptı

OSB Teknik Koleji kadrosuna takviye yaptı.


Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden OSB Teknik Koleji, Perulu smaçör Maguilaura Frias'ı renklerine bağladı.


Peru'nun Universidad San Martn takımında forma giyen 1997 doğumlu ve 1,83 cm boyundaki oyuncu Pazartesi günü takıma katılarak çalışmalara başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “Transferin gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen isim ve forma sponsorumuz Turkuaz Seramik, forma sponsorlarımız Arven Yapı Endüstrisi, Cennet Mobilya, Twin Aydınlatma Teknolojisi ve her şartta yanımızda bulunan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

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