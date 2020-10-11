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OSB Teknik Koleji yenildi

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı lige mağlubiyetle başladı.


2020-2021 Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi B Grubu 1.hafta karşılaşmasında Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı ile Bolu Belediyespor Voleybol takımları karşı karşıya geldi.


Organize Sanayi Bölgesi spor salonunda oynanan karşılaşmada Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı rakibine sahasından 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligin 1.haftasında evinde oynadığı maçta Bolu Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol ilk mağlubiyetini aldı.


Rakibi karşısında üç sette de etkisiz kalan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı ilk seti 14-25 ikinci seti 19-25 ve üçüncü seti 16-25 kaybetti. Rakibi karşısında set alamayarak mağlup olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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