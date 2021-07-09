OSB Teknik Koleji'ne Kanadalı smaçör

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji transferlere devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Turuncu-Siyahlılar son olarak KingWhale Taipei takımında forma giyen 1989 doğumlu 1,81 metre boyundaki Colleen Ogilvie transfer etti. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol Kulübünden yapılan açıklamada, “Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Sultanlarımıza Kanadalı takviye. Tecrübeli smaçör Colleen Ogilvie artık takımımızın formasını terletecek. Son olarak KingWhale Taipei takımında forma giyen 1989 doğumlu, 1,81 metre boyundaki sporcu sezon başı idmanıyla kadromuza dahil olacak. Transferin gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen isim ve forma sponsorumuz Turkuaz Seramik ve her şartta yanımızda bulunan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.