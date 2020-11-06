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OSB Teknik Koleji'nin rakibi Sakarya Voleybol

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 5.

haftasında Pazar günü sahasında Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor'u ağırlayacak.


Sigorta Shop Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Pazar günü evinde oynayacağı Generali Sigorta Sakarya Voleybolspor maçı hazırlıklarını galibiyet üzerine sürdürüyor. Rakibini yenerek evindeki ilk mağlubiyetini almayı hedefleyen Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nde keyifler ve moraller yerinde. Antrenör Harun Şahin nezaretinde hazırlıklarını galibiyet üzerine sürdüren Kayseri ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.


Geride kalan 4 hafta sonunda sadece 2 maça çıkan Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 08 Kasım 2020 Pazar günü OSB Spor Salonunda oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

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