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OSB Teknik Koleji'nin rakibi ve grubu belli oldu

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, 2021-2022 sezonunda B grubunda mücadele edecek.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2021-2022 sezonunda Sigortashop Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele edecek olan Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji'nin rakipleri belli oldu.


Turuncu-Siyahlılar yeni sezonda B Grubu'nda İlbank, Kalecik Belediyespor Mektebi, TED Ankara Kolejliler, Vakıfbank, Büyükçekmece, Bahçelievler Belediyespor, Çukurova Belediyespor, Adam Voleybol, Merinos, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Nevşehir Belediyespor takımları İle mücadele edecek.

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