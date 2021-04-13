OSB'de Çelik Kapı İhtisas Fuarı Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kayseri'de çelik kapı sektörünün gelişmesine katkı sağlamak ve piyasalarda rekabet gücünü artırmak amacıyla organize edilen ‘Çelik Kapı İhtisas Fuarı Değerlendirme Toplantısı' Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasında yapıldı.

Toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB Başkan Vekili Süleyman Sarptaş, TÜYAP Bölge Müdürü Fethi Gürsoytrak, Proje Satış Yöneticisi Nihat Duran ve TÜYAP Temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sektöre büyük bir canlılık getirecek ve kent ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak olan Çelik Kapı İhtisas Fuarı'nın 13-17 Eylül 2021 tarihinde yapılması kararı alındı. Ayrıca toplantıda Çelik Kapı sektöründe birlik ve beraberliğin sağlanması adına bir dernek kurulması çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan fuarların önemine vurgu yaptı. Günümüzde, tüm sektörlerde yaşanan gelişmelerin rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortamlar doğurduğunu vurgulayan Nursaçan, “Bugün artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı elde etmek için yeterli değildir. Fuarlar, üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprüdür. İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuar ve kongre merkezi olan Kayseri OSB / TÜYAP Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Çelik Kapı İhtisas Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

TÜYAP Bölge Müdürü Fethi Gürsoytrak da Kayseri OSB / TÜYAP Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi'ni Kayseri'ye ve fuarcılık sektörüne kazandıran Tahir Nursaçan'a destekleri nedeniyle teşekkür etti.