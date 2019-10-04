OSB'de Sanayicilerle Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Kayseri OSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Başkan Vekili Süleyman Sarptaş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ali İstanbulluoğlu, Şaban Andaç, Yunus İmamoğlu, Levent Somtaş ile Kayseri OSB'DE faaliyet gösteren çok sayıda firma temsilcisi iştirak etti.

Toplantıda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Kayseri OSB'nin yatırım - üretim - istihdam - ihracat ve kalkınma bakımından bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için birlikte atılacak her adımda, bugüne kadar yapılan ve ileride yapılacak her hizmet ve faaliyette ortak aklı öne sürerek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri OSB'nin; üretimin ve kalkınmanın merkezi haline hep birlikte getireceğini belirtti.

Başkan Nursaçan, 4 yıllık görev süresince hayata geçirilen örnek ve başarılı projeleri olan; Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, 55 megavatlık Türkiye'nin en büyük Güneş Enerji Santrali, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Dubai'de açılacak olan Türkiye Ticaret Merkezi, Endüstriyel Tasarım Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Kayseri OSB İtfaiye Hizmetleri, Kayseri OSB Fevzi Mercan Camii yürütülen diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi.