Osman Haymana, "Ben, Birilerinin Değil, Talaslıların Adayıyım"

Osman Haymana, kimsenin adayı olmadığını, arkasına yalnızca Talaslıları alarak yola çıktığını belirterek, “Ben birilerinin değil, Talaslıların adayıyım.” dedi.

Osman Haymana, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Av. Osman Haymana, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Anayurt meydanında İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş ile birlikte vatandaşlara hoşaf ikramında bulundu.

Sonrasında esnaf ziyaretleri ve ev toplantılarına da katılan Av. Haymana, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Talas'a kalıcı projeler yapılmadığını belirterek sözlerine başlayan Osman Haymana, “Cumhur İttifakının adayı Mustafa Yalçın bey çıkmış, Talas'a bir şey yapılmadığından dert yanıyor, şikayet ediyor! Peki, yapmayan kim? Cumhur İttifakının mevcut Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı. Bunu milletimiz sorguladığında ise cevapları hemen hazır, ‘Talas'a şu kadar ton asfalt döktük, şu kadar yatırım yaptık' emin olun Talas'a 2014 yılında Başkan seçilen Palancıoğlu bey hiçbir şey yapmadı. Bütün Talaslı hemşerilerimiz bunun farkında. Ancak nasıl oluyorsa belediyenin 43 milyon (eski parayla 43 trilyon) lira borcu var! Bu paralar nereye gitti? İlçede yapılan okullar, sağlık istasyonları hayırsever desteğiyle yapıldı. Yani buralara da para harcanmadı. Onun dışında da zaten gözle görülür bir yatırım da yok! Talaslı hemşerilerimiz bu dünyada, Yüce Mevla'm da ahirette bunun hesabını sorar. Ben bu yola çıkarken Talaslı hemşerilerimi arkama alarak çıktım. Talaslılardan başka kimseye güvenmedim. Ben, birilerinin değil, Talaslıların adayıyım. Ama birileri dönüp kendine bir bakacak. Belediye'de yalnızca memurluk yapmış birisi, belediyede yalnızca ihaleleri takip etmiş birisi, aday olduğu ilçenin kendi partisinden olan başkanını Talas'a bir şey yapmadığı için eleştiren birisi kimin adayı çıksın açıklasın. Ben, Talas'ta yaşayan insanların sorunlarını başta aşağı biliyorum. Bu sorunların çözümü için ‘Kötülere karşı İyilerin mutlaka mücadele etmesi gerekir' diyerek kolları sıvadım. Çok şükür Allah'ıma ham dolsun iyi yolda olduğumuzu hemşerilerimizden aldığımız destek ile görüyoruz. Talaslı hemşerilerimi değişim istiyor. İnşallah 1 Nisan sabahı Talaslı hemşerilerimiz değişmiş bir güne uyanacaklar.” şeklinde konuştu.