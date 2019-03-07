Osman Haymana Talas esnafıyla buluştu

Osman Haymana, Regaip Kandili dolayısıyla Talas esnafını ziyaret ederek kandillerini kutladı.

Osman Haymana, Regaip kandili dolayısıyla ilçedeki esnafları ziyaret etti. Başkan adayı Haymana, esnafların sorunlarını dinleyerek; seçilmesi halinde tüm Talaslıların sorunlarını yine Talaslılarla birlikte çözecekleri sözünü verdi. Haymana açıklamasında; "Bugün 3 ayların başlangıcı Regaip Kandilimiz. Regaip Kandilimizin başta siz değerli Talaslı hemşerilerim olmak üzere vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Talas'ta ticaretle uğraşan, esnaflık yapan vatandaşlarımızı ziyaret edip kandillerini kutladım. Onların sorunlarını dinledim. 1 Nisan günü Talas'taki değerli hemşerilerimizin teveccühleriyle belediye başkanı olduğumuz takdirde Talas'ta istihdam sağlayacak, ekonomiyi canlandıracak, esnaflarımızın çalışma koşullarını iyileştirecek projelerimizi var. Ben sonuna kadar onların yanında olacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.