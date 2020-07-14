Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nden Uluslararası başarı

2020 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatları yarışmasında ‘Biyoloji ve Kimya' alanında gümüş madalya, TÜBİTAK'ın yaptığı proje yarışmalarında ülke çapında en çok proje üreten okul, üniversite ve milli savunma üniversitesi sınavlarında Türkiye ikinciliği elde eden Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi, ekip olarak katıldığı Uluslararası Matematiksel Modelleme Yarışması'nda da onur-mansiyon ödülü aldı. Uzun bir çalışma dönemi gerçekleştirdikten sonra başarıyı elde eden ekibini tebrik eden Okul Müdürü İsmail Kaya; “2019 Ekim ayında bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu ilgili yazı gereğince uluslararası alanda matematiksel modelleme yarışması düzenlendi. O tarihten itibaren 4 öğrencimiz okul takımı oluşturdu. Matematik öğretmenimiz nezaretinde uzun bir çalışma dönemi gerçekleştirdikten sonra takım halinde Türkiye şampiyonu oldular. Ülkemizi uluslararası yarışmada temsil ettiler. Yoğun çalışma sonucunda açıklanan sonuca göre öğrencilerimiz dünya şampiyonasında mansiyon ve onur ödülü almaya hak kazandılar. Bu, ülkemiz açısından fevkalade büyük bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen öğretmen Ergün Erdoğan'ı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel başarılara ve yeni gelişmelere yol açacağını ümit ediyorum. Ülkemiz, çocuklarımız ve okulumuz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Okul Öğrencisi Mustafa Öztürk ise emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek; “Okul idaresi danışman hocamıza yarışmanın yazısını göndermiş. Ergün hoca da bir takım oluşturdu, sonra biz yaklaşık 2 ay kadar bir araştırma yaptık. Sonra sonucumuzu yazıp gönderdik. Yazdığımız raporu birinci seçtiler Türkiye'de. Uluslararası yarışmaya gitmeye hak kazandık. Gayet mutluyuz, çalışırken baya yoğun çalıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık, mutluyuz” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Taha Berk Koç da; “Aslında tek kişilik bir başarı değildi. Hem hocamız, hem takımca yapılmış bir başarıydı. Herkesin köşesinden tuttuğu bir şeydi. Mutluyum, emek verdik ve karşılığı güzel geldi” ifadelerini kullandı.