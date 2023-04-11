Osmancık Belediyespor: 0 -Talasgücü Belediyespor: 0

Bölgesel Amatör Lig 6.
Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 25. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmancık Belediyespor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti.
Stat: Osmancık İlçe Stadı
Hakemler: Cihad Sizer, Musa Çetindemir, Türker Karabayır
Osmancık Belediyespor: Süleyman Çağrı Kabasakal, Berk Alacabağ, Emre Biçe, Alihan Bilgili, (Hüseyin Direk dk.77), Ömer Atak, Selahattin Yaman, Emirhan Özmet, (Aydın Çolak dk.84 ?), Hüseyin Can Sözüdoğru, (Alper Özköksal dk.67), Ahmet Onur Yılmaz, İsmail Savaş, Murat Şamil Kurt
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Ömer Çoban, Osman Buğra Uysal (Arda Saltan dk.65), Ramazan Taş (Alperen Topçular dk.65), Akın Arıcan, Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Oğuz Saltabaş, Kadir Doğukan, Erkan Kapar, Ercan Çifci (Muhammed Emir Yıldırım dk.79)
Sarı Kartlar: Emre Biçer, Hüseyin Can Sözüdoğru (Osmancık Belediyespor), Oğuz Saltabaş (Talasgücü Belediyespor)