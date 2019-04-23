Osmanlı Masterler, Antalya'da şampiyon oldu

Kayseri'de üç ay önce kurulan Osmanlı Masterler takımı, Antalya'da yapılan Kadir Özcan Turnuvası'nda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Antalya'da 17-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kadir Özcan Turnuvası'na yerli ve yabancı 52 takım katıldı. Kayseri Osmanlı Masterler takımı mücadele ettiği grupta Kırgızistan, Aksaray, Niğde ve Adıyaman Masterler takımlarını mağlup etti. Grup aşamasında sadece Trabzon Masterler takımına mağlup olan Kayseri Osmanlı Masterler bu sonuçlar ile finale yükselmeyi başardı. Final mücadelesinde Almanya Karması ile mücadele eden Kayseri ekibi bu maçı Mustafa İstanbullular (3) ve Hasan Kavuklu'nun golleri ile 4-1 kazanarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kayseri Osmanlı Masterler Başkanı İsmail Okumuş, kuruluşlarının üzerinden 3 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen katılımın fazla olduğu önemli bir turnuvadan şampiyonluk ile ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.