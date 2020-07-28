Osmanlı Sokağı esnafında ruhsat sevinci

Yıllar sonra işyeri açma ruhsatına kavuştuklarını ifade eden esnaflar, Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Başkan Yalçın'ın kendilerine sağladığı imkanlar için teşekkür eden esnaflar, “Başkanımız ilk geldiği günden beri buraya özel bir önem veriyor. Bizlerle sürekli temas halinde ve sokağın adına yakışır konuma gelmesi için gayret gösteriyor. Son olarak da işletmelerimize işyeri açma ruhsatlarımızı verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Yalçın da burasının Talas için özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Osmanlı Sokağı olarak bilinen Ali Saip Paşa Caddesi, kültür sanat ve dinlence yönünden Talas'ta ayrı bir konuma sahip. Burasının adına yakışır bir konuma gelmesi için ilk günden beri gayret sarf ediyoruz. Sokak aydınlatmasından temizliğine, canlı müzik yayınından genel düzene kadar birçok konuda hassasiyet gösteriyoruz. En son olarak da buradaki esnafın ruhsat sorununu çözdük. Kendilerine iş yeri açma ruhsatlarını verdik. Hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.