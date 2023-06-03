İhlas Haber Ajansı

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Ot toplamak isteyen yaşlı kadın kayboldu

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde ot toplamak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ot toplamak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan Menşure D. (70), ot toplamak için evden ayrıldı. Menşure D.'nin geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından AFAD, jandarma, ANDA, Türkuaz ve İHH'dan oluşan 30 kişilik ekip yaşlı kadının kaybolduğu yerde arama çalışması başlattı.

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