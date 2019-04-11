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Otizm engel değil farkındalıktır

Kayseri Gençlik Merkezi gönüllüleri, Otizm Farkındalık etkinliğinde otizmli çocuklarla bir araya gelerek mutlu bir gün geçirmelerini sağladı.


Kayseri Gençlik Merkezi Genç Gönüllüler tarafından Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim merkezi ziyaret edildi. Yapılan ziyarette eğitim merkezindeki 150 otizmli çocukla bir araya gelen Kayseri Gençlik Merkezi Genç Gönüllüleri, palyaço gösterisi, konser, balon patlama oyunu ve çeşitli etkinliklerle güzel bir gün geçirmelerini sağladı.


Kayseri Gençlik Merkezi Genç Gönüllüleri, yapılan etkinliği sosyal medya hebaplarından 'Otizm engel değil farkındalıktır' etiketi ile paylaştı.

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