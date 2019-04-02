Otizm Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kayseri Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile özel bir okulun katılımı ile düzenlenen etkinlikler Sivas Caddesi'nde düzenlenen yürüyüş ile başladı. Cumhuriyet Meydanına kadar katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle farkındalık oluşturmak için yürüdü. Daha sonra etkinliğin açılış konuşmasını engelli derneklerini temsilen Otizm Derneği Başkanı Kısmet Seken yaptı. Otizm hastalarının yaşadığı sıkıntıları dile getiren Seken; "Bugün her 68 çocuktan bir tanesi otizm tanısı almaktadır. Otizmli bir çocuğun büyümesi çok zaman ve emek isteyen bir süreçtir. Eğitmen ve eğitim kurumu bulmanın zorluğu eğitimin yetersizliği yanında sokağa çıktığında çocuğumuza anlatabilmenin yorucu olduğu bir süreçtir. Ülkemizde 600 binden fazla otizmli birey tanı almıştır. Birçok veli, sınıfta otizmli çocuk istememektedir. Orta ve yüksek öğretime devam eden otizmli bireylerin sayısının oldukça düşük olduğunu, çoğunun iş hayatından uzak olduğunu, ailelerin ‘benden sonra ne olacak' düşüncesinin bir cevabının olmadığının farkında mısınız? Otizmli çocukların nitelikli bir eğitim görmeleri eğitimden de öte tek tedavidir" ifadelerini kullandı. Programa katılan Vali Şehmus Günaydın ise yaptığı konuşmada devlet olarak özel çocukların ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek; "Bizler, bu özel çocuklarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamak için son yıllarda devlet olarak çok önemli çalışmalar yaptık. Daha da yapmamız gerekenler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Burada ailelerimizin bu konudaki taleplerini de dikkate alacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki, bu olayı en yakından yaşayan ailelerimizin yaşadıkları sıkıntıları gidermek, bir nebze rahatlatmak, çocuklarımızın hayat kalitesini yükseltmek için toplum olarak hepimizin yapması gerekenler var. Biz devlet olarak bu özel çocuklarımızın özel eğitim alması için son yıllarda önemli yatırımlar yaptık. İnşallah bizler de Kayseri'de ailelerimizi, dernek yöneticilerimizi dinleyerek taleplerine uygun eğitim koşullarını hazırlamak için ne gerekiyorsa yapacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Programa Vali Günaydın'ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, özel okul öğrencileri ve eğitimcileri katıldı.