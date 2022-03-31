Oto hırsızlığının önlenmesi için uygulama yapıldı

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince abartı egzoz kullanan ve drift yaparak çevreye rahatsızlık veren araçlar ile motosiklet uygulaması yapıldı. Kent ve çevre illerde meydana gelen özellikle Tofaş grubu araçların çalınması ile yaz mevsiminin yaklaşması üzerine motosiklet hırsızlığı olaylarının önlenmesi ve çalıntı motosikletlerin bulunabilmesine yönelik il genelinde 4 ayrı noktada yapılan uygulamalarda; 40 motosiklet, 108 oto ve 158 şahıs incelendi.

Denetimlerde 2 oto trafikten men edilirken, ekiplerce toplam 47 bin 901 TL para cezası uygulandı.