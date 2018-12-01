İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oto lastikçilerde 'Kış lastiği' mesaisi

Kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla beraber, oto lastikçilerin de yoğunluk yaşanıyor.


Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Uygulamanın başlamasıyla beraber kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, oto lastikçilere akın etti. Oto lastikçileri de, uygulamanın başlamasıyla beraber işlerinde yoğunluk olduğunu kaydetti.


1 Nisan 2019'da sona erecek uygulamada, kurala uymayan araç sahiplerine 715 TL ceza yazılacak. Bu ceza, 1 Ocak 2019'dan sonra 885 TL'ye yükselecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.