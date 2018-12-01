Oto lastikçilerde 'Kış lastiği' mesaisi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Uygulamanın başlamasıyla beraber kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, oto lastikçilere akın etti. Oto lastikçileri de, uygulamanın başlamasıyla beraber işlerinde yoğunluk olduğunu kaydetti.

1 Nisan 2019'da sona erecek uygulamada, kurala uymayan araç sahiplerine 715 TL ceza yazılacak. Bu ceza, 1 Ocak 2019'dan sonra 885 TL'ye yükselecek.