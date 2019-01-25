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Oto Sanatkarlar Odası'ndan Emniyet Müdürü Kulular'a ziyaret

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret etti.


Oda Başkanı Şeyhi Odakır ziyaretinde, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a şehir ve Oto Sanayi Sitesi esnaflarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Ziyarette ayrıca, sanayi sitesinin giriş ve çıkışlarına MOBESE konması ve kentte görev alacak bekçilerin de sanayi sitesinde görev alması konuları görüşüldü.


Başkan Odakır, İl Emniyet Müdürümüz İbrahim Kulular'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

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