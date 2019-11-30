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Oto sanayide ‘Kışlık lastik' yoğunluğu

Kayseri’de kışlık lastiklerini taktırmak isteyen sürücüler sanayide yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'de kışlık lastiklerini taktırmak isteyen sürücüler sanayide yoğunluk oluşturdu.


Kış lastiği takma zorunluluğun 1 Aralık'ta başlayacak olması ile beraber, lastiklerini değiştirmek isteyen sürücüler, sanayiye akın etti. Oto lastikçi Selçuk Soylu, işlerinde artış olduğunu söyleyerek, “Kış sezonuna girdik. Bu yüzden işlerimiz iyi. Kışlık lastiklerini taktırmak isteyen müşterilerimiz yoğunluk oluşturuyor. Kış lastikler bizim memleketimizde şart. Hem araç açısından hem de trafikte kazaya sebebiyet vermemek için kışlık lastiklerin olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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