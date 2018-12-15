İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüs çocuk yayaya çarptı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir halk otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir halk otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Yavuz Selim Caddesinde meydana geldi. İ.K. idaresindeki 38 AB 350 plakalı otobüs seyir halindeyken koşarak yolun karşısına geçmek isteyen ve kayıtlara 3 yaşında olarak geçen H.A.'ya çarptı. Durumu gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.A.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırırdı.


H.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.