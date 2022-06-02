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Otomobil alev alev yandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre A.E.'ye ait 38 HU 099 plakalı otomobil, ilçede bulunan Kükürt Dağı'nda seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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