İhlas Haber Ajansı

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Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, otomobil çaldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi Goncagül Sokak üzerinde bir otomobilin çalınması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; çok sayıda güvenlik kamerası, PTS ve benzinlik kamerası incelemesi sonucunda G.G.'nin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Çok sayıda oto hırsızlığından kaydı bulunduğu öğrenilen G.G.; ekiplerce yakalandı.


İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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