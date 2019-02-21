Otomobil halk otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı

Kayseri'de bir otomobilin, yolcu almak için duran halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 03 DC 640 plakalı otomobil, duraktan yolcu almak için duran 38 AB 238 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.