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Otomobil ile çarpışan kamyonet yan yattı: 4 yaralı

Kayseri’de meydana gelen kazada kamyonet ve otomobil çarpıştı.

Kayseri'de meydana gelen kazada kamyonet ve otomobil çarpıştı. Kamyonetin yan yattığı kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Belsin Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarında Gökhan Y.'nin kontrolündeki 38 AAE 928 plakalı kamyonet ile karşı yolda seyir halinde olan 38 GK 902 plakalı Gökhan A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 AA 928 plakalı kamyonet yan yatarken, kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayın ardından kazaya karışan araçlar çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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