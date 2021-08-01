Otomobil ile mobilet çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile mobiletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sivas Bulvarı ile Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı kesişimindeki Tuna Kavşağı'nda meydana gelen kazada B.A. idaresindeki 1 - CQH - 240 plakalı otomobil ile 3 tekerlekli mobilet kaza yaptı. Kazanın etkisiyle otomobil savrularak yol ortasındaki refüje çıkarken, mobilet üzerindeki 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, refüje çıkan otomobil de çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.