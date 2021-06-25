Otomobil kanala düştü: 2 yaralı

Kayseri'de meydana gelen kazada kanala düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Hürmetçi Mahallesi yakınlarında bulunan su kanalına otomobil düştü. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan M.D. (38) ile N.D. (44) sağlık ekipleri tarafından su dolu kanaldan çıkararak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla su dolu kanaldan çıkartıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.