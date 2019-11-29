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Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kayseri’de kontrolünü kaybederek kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kayseri'de kontrolünü kaybederek kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy mahallesi Meteoroloji caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 38 AAH 431 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjlere çarptı. Koruma demirlerini kıran otomobil, yolun ortasında bulunan kanala düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, kanala düşen araç çağırılan çekici ile düştüğü yerden çıkartıldı.

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