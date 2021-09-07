Otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Kayseri'de otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazı Mahallesi 474. Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında 42 LJ 780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kanala uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi itfaiye ekiplerinin yardımı ile kanaldan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.