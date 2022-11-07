Otomobil minibüsle çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Taha Çarım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ö.O. idaresindeki 38 AGV 545 plakalı minibüs ile F.S.'nin kullandığı 38 AEV 808 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler F.S. ve Ö.O. ile yolcular G.Ö. ve F.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipler kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. İbcelemelerin ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.