İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil, öğrenci servisine böyle çarptı

Kayseri’de otomobilin öğrenci servisine çarptığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayseri'de otomobilin öğrenci servisine çarptığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Karacabey Sokak üzerinde meydana gelen kazada otomobil, öğrenci servisine çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, otomobilin yavaşlaması da olası bir faciayı önledi.


Öte yandan, meydana gelen trafik kazası da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.