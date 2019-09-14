Otomobil, öğrenci servisine böyle çarptı

Kayseri'de otomobilin öğrenci servisine çarptığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Karacabey Sokak üzerinde meydana gelen kazada otomobil, öğrenci servisine çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, otomobilin yavaşlaması da olası bir faciayı önledi.

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.