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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Develi-Yahyalı yolu Karacaviran mevkiinde 35 HE 3155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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