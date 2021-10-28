İhlas Haber Ajansı

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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köprübaşı mevkinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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