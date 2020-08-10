Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Kardeş Şehitler Caddesi üzerinde 38 BE 750 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbaarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü yaralı olarak kurtarılırken, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ve itfaiye ekipleri araçta inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.