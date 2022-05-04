İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kayseri’de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Mengücek mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.