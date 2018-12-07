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Otomobil tırın altına girdi: 1 yaralı

Kayseri’de otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar A. yönetimindeki 38 F 3148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tırın altına girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yaşar A., sevk edilen ambulans ile Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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