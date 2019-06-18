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Otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sürücünün ihbar etmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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