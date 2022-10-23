İhlas Haber Ajansı

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Otomobilden 1 kilo 250 gram uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir araçta yapılan aramada 1 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda U.E.'nin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. U.E.'nin kullanmış olduğu araç ekiplerce tespit edilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


U.E. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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