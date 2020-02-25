Otomobilden cep telefonu çalan hırsız adliyeye sevk edildi

Kayseri'de geçen hafta park halindeki araçtan cep telefonunu çalarken güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 16.02.2020 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında park halinde bulunan otomobilin içinden cep telefonu çalındı. Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, araçtan telefonu çalan kişinin Hakan S.(42) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Hakan S. Gözaltına alınarak gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.