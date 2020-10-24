Otomobilden havaya sıkılan kurşunlar iş yerinde hasar oluşturdu

Kayseri'de bir otomobilden havaya sıkılan kurşunlar, iş yerine isabet ederek hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, plakası bilinmeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle havaya 4 el ateş açıldı. Ateş açılması sonucu mermiler cadde üzerindeki bir iş yerine isabet ederek camları kırdı. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, iş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde incelemelerini yaparken, havaya ateş açarak kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.