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Otomobile çarpan işçi servisi devrildi: 16 yaralı

Kayseri’de kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile çarpan işçi servisi devrildi.

Kayseri'de kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile çarpan işçi servisi devrildi. Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.


Kaza, Kayseri-Boğazlıyan yolu Düver mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan S.Y. idaresindeki 38 D 4845 plakalı minibüs, önüne çıkan kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran Ö.K. yönetimindeki 06 BJA 602 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil kullanamaz hale gelirken, minibüs devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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