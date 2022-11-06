İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı bisiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 DF 681 plakalı otomobil, bisikletliye çarptı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan yaşlı şahıs, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından kaza yapan otomobil ise bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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